Milazzo, riqualificata Piazza Pozzo a Santa Marina. Inaugurato il “parco inclusivo”

«La riapertura di questa piazza oggetto di un intervento di riqualificazione e la realizzazione all’interno della stessa del Parco inclusivo è un chiaro segnale dell’attenzione che questa Amministrazione sin dal giorno dell’insediamento ha inteso rivolgere alla periferia». Con queste parole il sindaco Pippo Midili ha inaugurato in piazza Pozzo, nella frazione Santa Marina, il terzo parco inclusivo realizzato nell’ultimo triennio, mettendo così a disposizione dei residenti un altro luogo di aggregazione. Alla cerimonia, conclusasi con la benedizione dei luoghi impartita dal parroco locale Giovanni Saccà sono intervenuti assessori, consiglieri comunali e gli abitanti della zona.

I lavori sono stati finanziati dallo Stato nell’ambito del Fondo di sviluppo e coesione per le infrastrutture sociali. Fondi che oltre a riqualificare la piazza hanno permesso di realizzare uno spazio inclusivo per il gioco e l’aggregazione sociale in un ambito urbano.

Come tutti i luoghi riqualificati e tornati vivibili dai cittadini, anche Piazza Pozzo andrà tutelata aldilà del sistema di video sorveglianza, e dovrà essere prerogativa di ciascuno preservare ciò che appartiene a tutta la comunità.

«Anche se si è verificato qualche episodio spiacevole, abbiamo fiducia nei cittadini e nei giovani – ha concluso Midili –. Dobbiamo cercare di far capire a loro soprattutto che tutto quello che hanno, le infrastrutture cittadine sono anche loro e pertanto vanno preservate».

Un ulteriore tassello per la crescita sociale di Santa Marina, dove la presenza di una parrocchia attiva grazie proprio a padre Saccà, il centro d’ascolto ambulatoriale pronto ad accogliere cittadini che chiedono aiuto ai medici volontari, rafforza il senso di comunità.