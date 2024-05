Giardini Naxos, agnellini in autostrada, provvidenziale intervento della Polizia Stradale

Due agnellini vagavano in autostrada sulla A/18, tra il rischio di incidenti e anche per l’incolumità degli stessi animali; soltanto con il provvidenziale e tempestivo intervento della Polizia Stradale della Sottosezione di Giardini Naxos si è riusciti a catturarli e a portarli in salvo.

I rischi per l’incolumità degli animali e per la sicurezza dei veicoli in transito sono stati enormi, visto e considerato l’orario di punta, il giorno festivo e l’alta densità del traffico; solo ma la loro cattura e la successiva messa in sicurezza della coppia di animali è stata tutt’altro che semplice.

Gli agenti hanno deciso di rallentare il traffico in modalità “safety car” in modo da scongiurare qualsiasi rischio di investimento. Una volta intercettati e rassicurati, gli

animali sono stati custoditi all’interno di un furgone della società autostradale.

La successiva identificazione a cura di personale dell’Asp di Messina ha poi consentito la riconsegna al legittimo proprietario che nel frattempo ne aveva denunciato lo smarrimento.

Il ritrovamento di animali in strade ed autostrade, anche in provincia di Messina, è tutt’altro che raro e da qui la Polizia Stradale invita gli automobilisti a segnalare subito al numero unico di emergenza l’esatta posizione ove è stato avvistato l’animale e usare la massima cautela azionando le quattro frecce o posizionando il triangolo e non mettere mai a rischio l’incolumità delle persone al seguito.

Nel caso in cui l’animale sia rimasto coinvolto in un incidente stradale, occorre

ricordare che le recenti modifiche normative, hanno previsto un preciso obbligo di soccorso,

così come previsto dal codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa da 421 a 1.691 euro.