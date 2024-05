Brolo – Maltrattò la moglie e la figlia minorenne, condannato a 3 anni e 6 mesi di carcere

I carabinieri della Stazione di Brolo, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Patti, hanno arrestato un 47enne, condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione per maltrattamenti contro familiari o conviventi, commesso dall’anno 2019 fino al febbraio del 2021, in danno dell’allora moglie convivente e della loro figlia che, all’epoca dei fatti, era minorenne.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Procura pattese, diretta dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo, all’esito del procedimento penale, con sentenza passata in giudicato, scaturito dalle indagini condotte dalla Stazione Carabinieri di Brolo.

Consentirono di documentare le reiterate condotte dell’uomo, poste in essere fino al febbraio 2021 nei confronti dei propri familiari, all’epoca conviventi. La Procura, sulla scorta dei gravi indizi di colpevolezza documentati dai militari della stazione carabinieri di Brolo, richiese ed ottenne dal Gip del Tribunale di Patti, la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, poi revocata nel marzo 2022.

Pertanto, i militari della Stazione Carabinieri di Brolo, ricevuto l’ordine per la carcerazione, hanno rintracciato l’uomo presso la propria abitazione, arrestandolo in esecuzione del provvedimento restrittivo. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.