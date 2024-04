Barcellona PG – Momenti di riflessione in occasione nella XVII giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo

Si è celebrata venerdì 5 aprile presso la sede ANFILD sezione provinciale di Messina, ETS centro di Riabilitazione a Barcellona P.G., un importantissima manifestazione in cui il la presidente dott.ssa Nadia Rivetti insieme a tutto il gruppo dei Lions Club di Barcellona P.G, hanno voluto celebrare la giornata mondiale della consapevolezza del autismo vista dalla parte dei Bambini. I principali protagonisti della giornata, sono stati gli alunni del I.C.S. “Nino Pino Balotta” guidati dalla lungimiranza del loro dirigente Prof. Luigi Genovese. Nel corso della manifestazione i ragazzi hanno esposto i loro pensieri e racconti sull’esperienza quotidiana con i loro “compagni speciali” che arricchiscono le loro giornate di amore verso il prossimo. La presidente Nadia Rivetti nel presentare il pomeriggio informale di consapevolezza come crescita per tutti , ha dichiarato che: è importante richiamare l’attenzione di tutti sui diritti dei ragazzi speciali, al fine di favorire la qualità dell’inclusione scolastica e sociale . La presidente ha poi premiato ciascuna classe per i disegni realizzati sulla tematica proposta. La giornata è stata impreziosita dalle poesie recitate da Nino Trapani e Tiziana Turrisi. Per i saluti istituzionali sono stati presenti: l’ assessore Nicola Barbera, l’avv.ssa Giuseppina Siracusa nella qualità di delegato Distrettuale Lions Sicilia , la dott.ssa Caterina Campestre, il dirigente del I.C.S. “N.P.Balotta” Luigi Genovese, infine, il Vice presidente ANFILD Francesco MILONE che ha Ringraziato il LIONS CLUB DI BARCELLONA P.G. oltre che per l’impegno dimostrato in favore della sensibilizzazione del tema, anche per la donazione che il club ha voluto concedere all’associazione ossia un defibrillatore e un armadio con tutta l’attrezzature per il pronto soccorso, auspicando la funzionalità del centro a pieno regime per sostenere le tante famiglie in difficoltà nel territorio.

Serena Lo Conti