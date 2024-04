Messina: Rosario Altadonna è il primo laureato in Zampogna d’Italia – Video

Rosario Altadonna è il primo laureato in Zampogna d’Italia. Una laurea conseguita al conservatorio calabrese Tchaikovsky di Nocera Terinese dopo tre anni di studio e all’età di 44 anni.

Il polistrumentista messinese suona dall’età di 5 anni e la sua passione per la musica popolare è sfociata grazie alla nonna, storica tamburellista della città dello stretto.

Il primo strumento suonato è stato il “Friscalettu”, ma con il passare del tempo qualsiasi strumento musicale che toccava diventava melodia.



Il risultato ottenuto, 110 e lode, è frutto di una grande passione per la musica popolare e in particolare per la zampogna, classico strumento natalizio, che lui non solo suona, ma costruisce artigianalmente con l’obbiettivo di custodire le tradizioni e il suono, relegato sempre nell’ambito del folklore, ma oggi, grazie a lui, entra per la prima volta in ambito accademico.

Lo studio per lui contimua per arrivare alla specializzazione, intanto si gode questo momento di grande soddisfazione condiviso con la famiglia e con i suoi amici.