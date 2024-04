Santa Lucia del Mela: Interessante contest fotografico dal titolo “Quadri medievali viventi”

Interessante iniziativa dell’associazione Antiche Torri, in collaborazione con la Lighthouse srl e i ragazzi del centro di seconda accoglienza di Santa Lucia del Mela, che hanno ideato un contest fotografico dal titolo “Quadri medievali viventi”.

Un idea brillante inserita nel contesto storico di Federico II e sulla storia di Santa Lucia del Mela dove lo Stupur Mundi soggiorno nel meraviglioso castello oggi adibito anche in centro d’accoglienza.

La presidente dell’associazione, Antonella Alibrando, ci tiene a sottolinerare che gli abiti non sono identici al quadro riprodotto, ma di valutare il contesto nel quale il progetto è stato realizzato e di apprezzare la voglia di mettersi in gioco dei ragazzi che si sono prestati in modo simpatico e originale ad essere protagonisti dell’evento.