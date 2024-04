Messina: controlli dei carabinieri durante le festività pasquali

I Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno intensificato i controlli durante le festività pasquali nella zona centro e nord della città. Sono stati pertanto attuati servizi di pattugliamento con posti di blocco, anche nelle ore notturne.

Nel corso di questi servizi, i carabinieri hanno elevato diverse contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada; poi, una persona sottoposta alla misura di sicurezza dell’obbligo di soggiorno è stata denunciata, per violazioni degli obblighi della misura cui era sottoposta, essendo stata fermata e controllata fuori dal comune di domicilio.

Nell’ambito dell’attività antidroga, attuata anche con il supporto dei cani dell’unità cinofila dei carabinieri di Nicolosi, un 34enne e un 26enne entrambi messinesi, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

All’esito delle perquisizioni domiciliari, i carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre 30 grammi di hashish, nascoste in un mobile nell’abitazione del 34enne e oltre 50 grammi di marijuana, nascoste nella cappa della cucina, nell’appartamento del 26enne.

In entrambe le abitazioni sono stati altresì trovati e sequestrati anche materiali verosimilmente utilizzati per il confezionamento della droga. Inoltre un 23enne è stato denunciato, perché, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di quasi 40 grammi di marijuana.

Nel contesto del servizio due giovani sono stati segnalati alla Prefettura, poiché trovati in possesso di complessivi 5 grammi di marijuana, detenuti per uso personale. Tutta la droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.