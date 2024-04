Tragedia nel giorno di Pasqua lungo la linea ferroviaria Messina-Catania: muore 80enne

Tragico incidente nel giorno di Pasqua, lungo la linea ferroviaria Messina-Catania, nella zona compresa tra le stazioni di Alcantara e Calatabiano.

Un uomo di 80 anni ha perso la vita tragicamente.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che la vittima si trovasse in un piccolo orto in prossimità dei binari nella frazione di Pasteria quando, in concomitanza con il transito di un treno, ha perso l’equilibrio cadendo a terra e battendo con violenza la testa.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche la polizia ferroviaria di Catania, i carabinieri della compagnia di Giarre e il magistrato di turno della Procura etnea. A causa dell’incidente, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra le stazioni di Alcantara e Fiumefreddo di Sicilia per diverse ore.