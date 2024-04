Milazzo – Pasquetta si trasforma in dramma, ragazzo di 14 anni si ustiona. Trasportato in elisoccorso

La giornata di Pasquetta 2024 si è trasformata in dramma per un incidente ad un ragazzo milazzese di soli 14 anni. Il giovane, che pare si trovasse in località ex Cupole nel pomeriggio di oggi sarebbe rimasto ustionato mentre stava accadendo il barbecue. Le indagini sono al vaglio delle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il 14 enne all’ospedale Fogliani di Milazzo, dove i sanitari hanno ritenuto necessario il trasferimento in elisoccorso al centro ustioni di Palermo. Le condizioni del giovane sarebbero preoccupanti.

*Notizia in aggiornamento