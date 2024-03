Patti: “Insieme per dare…un calcio al bullismo”

Il Soroptimis Club Milazzo ha organizzato “Insieme per dare…un calcio al bullismo”.

L’evento si svolgerà il 13 aprile 2024 alle ore 15.30, presso il centro sportivo primavera in c.da San Giovanni a Patti ed è patrocinato dal comune di Patti,

Collaboreranno per la buona riuscita le scuole calcio: “ASD Comprensorio del Tindari”, “ASCD Nuova Rinascita Patti”, “Vivi Don Bosco Bartcellona P.G.” e quella dei “Broncopatici 2022 Calcio a 5 Anestesia e Rianimazione PO di Patti”.

Dopo le partite dedicata ai Pulcini delle scuole calcio si svolgerà l’incontro amichevole tra le squadre: “Mister Vivi don Bosco” ed i “Brocopatici 2022”.

Tutti gli incontri saranno diretti dall’arbritro federale Alessandra Rinaldo.

L’evento pone l’attenzione e sensibilizzare sui temi del bullismo e contro la violenza di ogni genere. Partendo dallo sport, insieme senza differenze e barriere per diffondere gentilezza e cultura del rispetto, inoltre è un’occasione per sostenere il progetto “UNA STANZA TUTTA PER SE’, stanza dedicata alle audizioni protette di minori e donne vittime di violenza, che verrà realizzata all’interno della Caserma dei Carabinieri di Patti.