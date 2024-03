Meteo, weekend di Pasqua all’insegna di sole, temperature da primavera inoltrata e vento di Scirocco

Sole, temperature da primavera inoltrata e scirocco. Queste le previsioni meteo per il weekend di Pasqua 2024, per la gioia di chi ha organizzato le vacanze oppure la classica gita fuori porta o la scampagnata di Pasquetta.

Secondo gli esperti di 3B meteo, il clima sarà stabile, asciutto e piuttosto caldo al Sud, con valori massimi delle temperature anche superiori 22-24°C proprio in Sicilia. A farla da padrone, sabato e domenica, lo Scirocco che potrebbe portare sul versante tirrenico dell’Isola picchi termici dai connotati simil-estivi.

Per domani sabato 30 marzo, sull’Isola continuerà a campeggiare l’alta pressione che ha fatto il suo ingresso a partire da ieri giovedì 28, con tempo stabile ed assolato ovunque e cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, salvo qualche addensamento serale su litorale ionico ed Appennino. Temperature stabili e sopra la media di stagione nei valori massimi, con vento caldo sostenuto e picchi di 28°C sulla provincia di Palermo, 23/24°C su quella di Agrigento, 20/21°C a Catania, 19°C su quella di Messina. mentre per il moto ondoso varierà da mosso a molto mosso per il Basso Tirreno, molto mossi Canale e Mare di Sicilia.

Altrettanto stabile ed assolata la giornata di Pasqua, domenica 31 marzo, salvo qualche nuvola al mattino sul versante ionico ed in serata su quello tirrenico. Aumenta di qualche grado la temperatura massima, su area tirrenica e Sicilia occidentale. Punte di 29°C previste nel Palermitano, 26°C nell’Agrigentino, 22°C sul Messinese e 21°C a Catania. Venti da merid ione in calo e in rotazione ai quadranti sud-occidentali. Il Basso Tirreno sarà mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mossi a mossi.

E andiamo al lunedì di Pasquetta, 01 aprile, che manterrà sole e temperature da primavera inoltrata, salvo nubi basse o banchi di nebbia nell’area etnea e nel basso ragusano al mattino e qualche nuvola serale nelle aree interne. Venti moderati da occidente prenderanno il posto dello Scirocco, provocando un ridimensionamento delle temperature sul settore centro-occidentale dell’Isola, ma con aumento su quello orientale, con massime fino a 26/28°C sul area ionica e picchi di 31°C sul Siracusano. Mari: Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mossi.