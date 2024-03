Santa Lucia del Mela: Via Crucis vivente a Santa Lucia del Mela

Più di cento figuranti e tantissimo pubblico hanno seguito la rappresentazione della “Via Crucis” a Santa Lucia del Mela, organizzata dalla locale associazione Officina Culturale Luciese.

Il Corteo partito da Piazza Milite Ignoto, si è snodato per le vie Guglielmo Marconi e Cesare Battisti per arrivare nella suggestiva Contrada Curatola.

Un rito quaresimale curato nei minimi particolari che ha ripercorso i momenti delle ultime ore di vita di Gesù, dalla sua condanna a morte, fino alla crocifissione, con il corteo che ha seguito in religioso silenzio ed accompagnato Gesù, per l’occasione interpretato dal bravissimo Daniele Mendolia, in tutte le 14 stazioni.

Alla fine tra emozioni e riflessioni si respirava un aria di grande soddisfazione per un evento ben riuscito che ha radunato un’intera comunità.