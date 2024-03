Controlli straordinari della Polizia ad Acireale. Fioccano multe e sequestri di mezzi

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Acireale e del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, con il supporto della Polizia Locale, ha dato luogo a un servizio straordinario di controllo del territorio di Acireale, istituendo alcuni posti di controllo in via Lazzaretto, piazza Agostino Pennisi, piazza Dante e piazza Indirizzo.

Durante il servizio sono state controllate 192 persone e 117 veicoli; sono state inoltre elevate 19 contravvenzioni al Codice della Strada, 2 per mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile, 5 per la mancata revisione, 4 per la mancata esibizione di documenti al controllo, 1 per guida con patente scaduta, 2 per guida senza patente, 1 per guida senza casco protettivo, 1 mancata osservanza all’alt della polizia, 2 incauto affidamento del mezzo, 1 per caratteristiche non conformi del veicolo.

In particolare, per le 19 infrazioni al Codice della Strada rilevate, sono state elevate sanzioni per complessivi euro 14.433 e decurtati 18 punti dalle patenti.

Inoltre, 5 veicoli sono stati sospesi dalla circolazione, 2 sottoposti a sequestro amministrativo e 3 sottoposti a fermo amministrativo. Ritirate anche 2 carte di circolazione ed una patente.