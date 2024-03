Gioiosa Marea, acqua e fango nelle tubazioni: “In attesa delle verifiche sui miei elettrodomestici!”

Si resta in attesa delle verifiche sugli elettrodomestici su un’abitazione di contrada Saliceto di Gioiosa Marea, dove alcuni giorni fa, al ripristino dell’erogazione idrica disposta dal comune, nei tubi è arrivato fango.

Un prima prima verifica è stata già effettuata sulla caldaia e dal controllo del filtro è emersa la presenza del fango; costo dell’intervento predisposto dall’idraulico 60 euro che in avanti saranno richiesti al comune.

Per il resto, in attesa di ulteriori controlli, non sembrano essere state riscontrate altre anomalie e l’erogazione dell’acqua è tornata normale.

Già venerdì scorso la titolare dell’abitazione della contrada ha inviato una pec al sindaco, all’ufficio tecnico e alla polizia municipale.

Nella missiva ha segnalato che, da circa venti giorni, in località Saliceto basso, a seguito dei lavori nel torrente a ridosso dei serbatoi idrici comunali, dopo le ultime piogge, fuoriusciva acqua sporca dall’impianto idraulico.

Dopo varie segnalazioni due giorni fa sono stati eseguiti i lavori sull’impianto idrico, realizzando un bypass e allacciando le utenze ad un nuovo pozzo. A lavori ultimati l’acqua è tornata regolare nelle abitazioni, salvo che il primo getto dell’acqua è sopraggiunta fangosa e si è accorta che nella sua abitazione qualcosa non andava.

Il fango, arrivato nella sua condotta idrica, ha intasato i tubi della sua casa, non facendo più scorrere acqua dai rubinetti. Man mano l’erogazione idrica sembra si stia comunque normalizzando.

Da qui la signora aveva chiesto l’invio immediato di un idraulico per il rispristino dell’acqua ed eventualmente ci fossero danni agli elettrodomestici causati dal fango finito nelle tubazioni, le relative spese dovranno essere sostenute dal comune.