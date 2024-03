Santa Lucia del Mela: Giornata mondiale dell’acqua

Venerdì 22 marzo è la giornata mondiale dell’acqua, istituita nel 1992 dalle Nazioni unite (Onu).

Il “World water day” si pone l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni mondiali e l’opinione pubblica sull’importanza di ridurre lo spreco di acqua e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico.

Il tema scelto per il 2024 è “Water for Peace” per far terminare le varie guerre in giro per il mondo.



In occasione di questa giornata alla Biblioteca Comunale Elvira Giorgianni Sellerio di Santa Lucia del Mela con il patrocinio del Comune, dalle ore 16:00, si svolgerà uno speciale laboratorio didattico seguendo il percorso e le trasformazioni di una goccia d’acqua.

Il laboratorio gratuito, progettato e condotto dalla pedagogista Giusi caliri e dall’archeologa Grazia Salamone dell’associazione culturale DRACMA, è aperto a tutti i ragazzi dai 7 ai 10 anni che faranno un bel salto nel tempo e nello spazio, fino all’antica Grecia, per scoprire abitudini, ambienti e oggetti legati all’acqua, ma con un occhio sempre volto al presente.

Perché tutti abbiamo diritto ad avere acqua a sufficienza per le nostre esigenze, ma tutti abbiamo anche il dovere di preservare una risorsa preziosa e vitale per il nostro Pianeta!

Il laboratorio è inserito nel progettp “Il cielo è di tutti” che vedrà coinvolti i ragazzi in altri due appuntamenti; il 23 marzo alle ore 10:00 “Federico e la Falconeria”, dall’associazione “Antiche Torri” e dalla consulta giovanile e il 28 marzo alle ore 18:00 “Pasqua con Giulio Coniglio” una giornata di lettura e laboratorio creativo per bambini della scuola dell’infanzia a cura di Donatella Manna.