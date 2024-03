San Fratello, lutto nel Presbiterio: è morto Don Salvatore Di Piazza

Il 19 marzo scorso si è addormentato nel Signore a San Fratello, dove abitava, Don Salvatore Di Piazza, Parroco emerito delle Parrocchie Maria Santissima Assunta, San Nicolò di Bari e Maria Santissima delle Grazie in San Fratello.

Era nato a San Fratello il 25 febbraio 1945. È stato accolto come alunno del Seminario Diocesano di Patti nel 1956 al termine della scuola elementare e, dopo gli anni della scuola media inferiore e superiore, ha seguito i corsi di teologia del Seminario Maggiore.

È stato ordinato presbitero da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Pullano il 15 agosto 1971 nella Basilica Cattedrale San Bartolomeo in Patti assieme ad altri 12 sacerdoti.

Subito dopo l’ordinazione è stato inviato a Mistretta come collaboratore parrocchiale della Parrocchia Santa Lucia e successivamente come Parroco della Parrocchia Santa Caterina fino al 1985, quando Monsignor Carmelo Ferraro lo ha nominato Parroco della Parrocchia Maria Santissima Annunziata in San Teodoro.

Nel 1990 Monsignor Ignazio Zambito lo ha trasferito a San Fratello, nominandolo Parroco della Parrocchia Maria Santissima Assunta. Nel 2002 è divenuto anche Parroco della Parrocchia Maria Santissima delle Grazie. Nel 2010, dopo il terribile evento franoso che ha interessato parte dell’abitato di San Fratello, è stato nominato pure Amministratore Parrocchiale della Parrocchia San Nicolò di Bari e nel 2014 Parroco.

Dopo aver lasciato le Parrocchie di San Fratello nel 2022, per raggiunti limiti di età, si è ritirato nella propria abitazione di San Fratello con i suoi familiari dove, amorevolmente assistito, ha affrontato con fede i disagi e le sofferenze della malattia che lo ha portato alla morte.

“Affidiamo il caro Don Salvatore Di Piazza al Buon Pastore perché lo ricompensi per tutto il bene fatto nei quasi 53 anni di sacerdozio.”

La camera ardente è stata allestita nella Chiesa Santa Maria di Gesù al Convento in San Fratello. Alle ore 21.00 di questa sera si svolgerà una veglia di preghiera; il Rito delle Esequie, presieduto dal vescovo di Patti Monsignor Guglielmo Giombanco sarà celebrato domani giovedì 21 marzo 2024 alle ore 10.00.