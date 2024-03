Barcellona Pozzo di Gotto: Nuovo pulmino per il “Progetto Dopo di Noi” donato dalla Confartigianato

Una piccola goccia d’acqua che è diventata un oceano per la cooperativa sociale “Progetto dopo di noi” che ha sede a Barcellona Pozzo di Gotto, ma opera da Messina a Patti occupandosi del benessere fisico e del tuturo dei ragazzi autistici, con vari progetti adatti a loro.

La Confartigianato di Messina con l’associazione di promozione sociale Ancos, molto attenti alle problematiche sociali, hanno donato in comodato d’uso gratuito un pulmino che servirà all’associazione del longano per i tantissimi spostamenti giornalieri.