Pallavolo femminile: Akademia Città di Messina regola con un perentorio 3 a 0 San Giovanni in Marignano

Secondo incontro consecutivo casalingo per Akademia Città di Messina che, dopo aver battuto Cremona e conquistato l’accesso ai play off per la promozione in A1, supera anche San Giovanni in Marignano con l’ennesimo 3 a 0. La compagine romagnola, reduce dalla sconfitta casalinga contro Como, occupa l’ottavo posto in classifica generale e, ormai ha accantonato le velleità di partecipare ai play off.

La pool promozione ha sentenziato che nessun’altra squadra è imbattibile, ne sa qualcosa Perugia, sconfitta un paio di settimane fa proprio da S. Giovanni in Marignano, lo sanno bene anche Busto Arsizio e Messina che hanno perso diversi incontri.

A questo punto del campionato, dopo tante trasferte e, dopo tanti incontri giocati ad altissimo livello, per raggiungere la meta della A1, tranne Perugia da stasera matematicamente tornata nella massima serie, le altre quattro squadre dovranno tirare fuori le ultime risorse fisico-atletiche e, soprattutto, nervose. Siamo convinti che Fabio Bonafede continuerà a svolgere anche il suo ruolo di mental coach. Per la pool promozione, le partite si giocano al meglio delle due vittorie; la seconda classificata incontrerà la quinta mentre, chi occupa il terzo posto in classifica, se la vedrà con la quarta. Akademia Città di Messina mantenendo il terzo posto incontrerà la quarta classificata, se dovesse disputare il terzo incontro, lo farà al PalaRescifina grazie al miglior piazzamento nella pool promozione.

Partenza equilibrata di primo set, squadre molto concentrate considerata la posta in palio molto alta. Bene al servizio Valeria Battista per Messina come la Nardo per San Giovanni in Marignano. Palla schiacciata da posto quattro dalla Ortolani per San Giovanni Marignano che termina abbondantemente fuori ma, inspiegabilmente il primo arbitro giudica dentro; scatta la protesta giusta e vibrante di coach Bonafede e l’arbitro Pierpaolo Di Bari non l’accetta e lo ammonisce. Seconda parte di primo set a favore di Akademia Città di Messina che impone il proprio gioco, coach Bertini è costretto a spendere il suo secondo time out sul punteggio di 16 a 10 per Messina. La squadra del Presidente Costantino preme sull’acceleratore in attacco e, soprattutto, sistema bene il muro guidato dalla capitana Martinelli. Finale di primo set che sorride a Messina con tutte le ragazze in campo che non sbagliano più un pallone, giocando l’una al servizio dell’altra. Il set si chiude sul punteggio di 25 a 16 a favore di Akademia Città di Messina.

Parte bene nel secondo set San Giovanni in Marignano, a suonare la sveglia per Akademia ci pensa capitan Martinelli che non vuole assolutamente rallentare l’intensità del match; le compagne di squadra rispondono presente soprattutto, Valeria Battista. San Giovanni in Marignano non ci sta a fare l’agnello sacrificale, con due muri consecutivi, riacquista fiducia portandosi avanti di tre punti e costringendo coach Bonafede a chiamare time out sul punteggio di 11 a 8 per le ragazze romagnole. Continuano a giocare bene le ragazze di coach Bertini che si portano avanti nel punteggio di quattro lunghezze; Bonafede non vuole lasciarle andare, spende il suo secondo time out sul punteggio di 16 a 12 per San Giovanni in Marignano. Vampata d’orgoglio delle ragazze peloritane che recuperano due punti e coach Bertini ferma il gioco con usufruendo del primo time out sul punteggio di 19 a 17. Sale in cattedra Valeria Battista, due schiacciate consecutive e riporta il punteggio sul 20 a 20. Il finale di secondo set è tutto della bergamasca Battista e della romana Martinelli che consentono ad Akademia Città di Messina di aggiudicarselo con il punteggio di 25 a 23.

Messina vuole chiudere l’incontro, parte decisa nel terzo set: ordinate in difesa, positive in fase di costruzione e determinate in attacco le ragazze messinesi rispondono all’incitamento del pubblico del PalaRescifina con una prova maiuscola. Messina preme sull’acceleratore, si aggiudica il terzo set con il punteggio di 25 a 22 e la partita per 3 a 0. Un incontro sicuramente avvincente che ha messo in luce due squadre molto determinate; un gioco, in certi frangenti spumeggiante, che alla fine ha premiato la squadra più forte Messina, la quale dovrà affrontare i play off mettendo tutta la determinazione dimostrata in questo incontro. Nei momenti complicati le ragazze di coach Bonafede, hanno tirato fuori il carattere e soprattutto un gioco corale. Tanto dispendio di energia ripagato da una posizione in classifica impensabile all’inizio del campionato.

Speriamo che questa ennesima prestazione possa risvegliare la passione per la pallavolo ai tanti messinesi che, grazie anche al loro apporto, potranno accompagnare Akademia Città di Messina verso un traguardo incredibile: la promozione in serie A1.

Coach Bertini a fine partita, ha dichiarato “di aver chiesto alle proprie ragazze di giocare una partita per divertirsi e mettere in difficoltà Messina; alla fine ha vinto la squadra più forte”. Per Fabio Bonafede, “un primo set quasi perfetto perchè le sue giocatrici che non hanno sbagliato praticamente nulla; nel secondo e terzo set è venuta fuori la squadra”.