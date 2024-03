Scontro frontale tra due auto questa sera, intorno alle 20:30 in Via Angelo Vicari a Sant’Agata di Militello.

Ad entrare in collisione, per cause in corso di accertamento, una BMW Station Wagon, condotta da un uomo, che viaggiava in direzione Messina, ed una Reanault Captur, proveniente dalla direzione opposta e condotta da una donna. Proprio la conducente di quest’ultima sarebbe rimasta lievemente ferita e soccorsa dai sanitari del 118.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi.