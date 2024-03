Eccellenza Femminile – La Giovanile Rocca non si ferma più: battuta Scicli 0-2

Nella gara più delicata della stagione, la Giovanile Rocca di Mister Calogero Armeli non sbaglia e centra la quinta vittoria consecutiva nella poule promozione di Eccellenza Femminile.

Prive di Capitan Valentina Minciullo e Micaela Talquenca, con Francesca Sesta a mezzo servizio, in un campo difficile per il fondo in terra battuta e il forte vento a condizionare la gara, le ragazze ancora una volta si sono dimostrate superiori alle insidie, confermando la forza di un gruppo stratosferico.

Dopo un primo tempo giocato in sofferenza, con le ragusane che colpiscono anche un palo, nella ripresa ci hanno pensato bomber Gioela Graziano a sbloccare il risultato con un pallonetto e nel finale Alice Raffaele con un eurogol a certificare la vittoria.

Adesso il torneo si ferma per dare spazio al Torneo delle Regioni, si torna in campo il 6 aprile a Marsala.