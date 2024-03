Nunziatina Decimo, a Brolo, decide di non ricandidarsi. Costanza e operatività per fare la differenza

La decisone era nell’aria. La “consigliera” Decimo in questi mesi non ne aveva fatto mistero. Ora l’annuncio è ufficiale. La decisione di non candidarsi diventa una realtà che avrà risvolti non solo fattivi ma anche politici. Lascia una bella eredità di cose fatte, di progetti, di idee. Il suo è stato un impegno di Servizio.

Quindi dopo un mandato di cinque anni come membro del Consiglio Comunale di Brolo, il consigliere ha deciso di condividere con la comunità le riflessioni e le esperienze maturate durante questo percorso di impegno civico. Fin dall’inizio, il suo interesse a candidarsi è stato alimentato dalla volontà di restituire alla collettività parte di ciò che ha ricevuto nella sua vita, segnata dal sostegno di una famiglia amorevole. Attraverso la sua candidatura elettorale nel gruppo “Brolo Riparte”, il consigliere ha avuto l’opportunità di esprimere il suo impegno e la sua passione per il benessere della comunità. La campagna elettorale è stata un momento di grande coinvolgimento, durante il quale il consigliere ha cercato di trasmettere entusiasmo e condividere le proprie idee con i cittadini. Ed anche per questo è stata premiata.

Per lei questo è stato un periodo intenso, caratterizzato da incontri, interviste e attività di sensibilizzazione, il tutto finalizzato a coinvolgere attivamente la comunità nel processo politico. Una volta eletto, il consigliere ha affrontato numerose sfide e ha lavorato instancabilmente per migliorare le infrastrutture e il benessere della comunità di Brolo. Attraverso progetti concreti e azioni di sostegno durante l’emergenza pandemica, ha dimostrato un forte impegno verso il progresso del suo territorio. Oltre alle iniziative visibili, il consigliere ha svolto un ruolo attivo nella stesura di regolamenti comunali e nella partecipazione a riunioni e incontri istituzionali. Il suo impegno è stato costante e la sua dedizione ha contribuito in modo significativo al progresso della comunità di questi anni.

Nel corso dei suoi cinque anni di mandato, il consigliere ha lavorato a stretto contatto con il personale comunale, le associazioni sportive e culturali e i suoi colleghi di partito, dimostrando capacità di collaborazione e spirito di squadra. Oggi, guardando al futuro con ottimismo e gratitudine, il consigliere ha deciso di non ricandidarsi per poter dedicare più tempo alla sua famiglia, arricchitasi di tre nipotine durante questo periodo.

Con l’installazione di due panchine decorate con i limoni, simbolo della “sua” campagna elettorale, il consigliere lascia un segno tangibile del suo impegno nella piazzetta sottocastello, nel cuore di Brolo ed esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al suo percorso politico e si augura di aver lasciato un segno positivo nella vita della comunità di Brolo.