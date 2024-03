Messina – Settimana Mondiale del Glaucoma: l’11 e il 15 marzo visite oculistiche gratuite all’Unione Italiana Ciechi

Iapb Italia Onlus e Uici anche quest’anno celebrano la Settimana Mondiale del Glaucoma, subdola malattica del campo visivo, causa un aumento della pressione interna dell’occhio, danneggia il nervo ottico con conseguente calo della vista che, non può più essere recuperata. Importante è intervenire preventivamente attraverso visite oculistiche periodiche, soprattutto una volta che si sono superati i 40 anni. Infatti, i pazienti non avvertono alcun sintomo fino a quando il “danno” agli occhi diventa irreparabile.

Per questo motivo, l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia Onlus) in collaborazione con le Sezioni Territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ogni anno a marzo, celebrano la Settimana Mondiale del Glaucoma attivando campagne di informazione scientifica e mettendo a disposizione equipe oculistiche per sottoporre a visite gratuite i cittadini che ne fanno richiesta. Effettuare screening è fondamentale per la popolazione, perché viene misurata la pressione dell’occhio e valutato l’aspetto del nervo ottico. Dal 10 al 16 marzo, in tutta Italia, IAPB e UICI svolgeranno una campagna di prevenzione, distribuiranno opuscoli informativi appositamente realizzati e metteranno un oculista a disposizione per rispondere a tutte le domande che i cittadini vorranno rivolgere loro.

Ancora, nei giorni 11 e 15 marzo, presso l’ambulatorio oculistico dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina sito in Via Santa Cecilia, 98, telefonando al numero 0902938637, sarà possibile sottoporsi a visita gratuita.

La ricerca scientifica ha fatto passi da gigante per il trattamento del Glaucoma anche attraverso interventi mini invasivi MIGS (Minimally Invasive Glaucoma Surgery), inserendo all’interno dell’occhio piccoli stent che favoriscono il deflusso dell’acqua, anche l’utilizzo di farmaci beta-bloccanti evitano che la patologia diventi incurabile in quanto, abbassano la pressione intraoculare. Purtroppo, il Glaucoma rappresenta nel mondo la seconda causa di cecità. IAPB e UICI impegnano tempo e fondi per cercare di salvaguardare la vista dei cittadini per cui, diventa necessario non perdere le speranze ma accostarsi con fiducia da un oculista in quanto, la vista rappresenta un bene da tutelare e difendere con ogni mezzo.