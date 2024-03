Tribunale di Patti: processo su operazione antidroga tra la Calabria e i Nebrodi, oggi prima udienza, si procede il 2 maggio

Proseguirà il 2 maggio prossimo al tribunale di Patti il processo con il rito ordinario relativo l’operazione antidroga scattata il 6 ottobre 2023 tra la Calabria e i Nebrodi.

Nel corso della prima udienza celebratasi quest’oggi, il collegio giudicante – presidente Samperi, a latere Vona e Ceccon – trascorsa la fase delle questioni preliminari, ha iniziato il dibattimento con i testi dell’accusa, rappresentata in aula dal pm Rosanna Casabona.

Ne sono stati sentiti due, per altri si è proceduto ad acquisire le dichiarazioni, per altri ancora si è preferito rinunciare. Il 2 maggio, nel giorno della seconda udienza, si procederà a dare l’incarico al perito per la trascrizione delle intercettazioni.

Trascorsi i termini per la trascrizione e per sentire il perito, si passerà ai testi della difesa, che dovrebbero essere circa dieci.

Per quel che concerne i riti alternativi collegati a questa inchiesta, nei giorni precedenti, si è proceduto a tre riti abbreviati e ad un patteggiamento. Sono infine sette gli imputati per i quali si procede con il rito ordinario.

Questo il collegio dei difensori: gli avvocati Carmelo Occhiuto, Marilena Bonfiglio, Antonio Spiccia, Alberto Schepis, Alessandro Pruiti Ciarello, Giuseppe Germanà Bozza, Guendalina Chiesi, Giuseppe Spadaro, Alessandra Ioppolo, Giuseppe Lo Presti, Francesco Pellegrino, Tindaro Celi, Tommaso Calderone e Giuseppe Tortora.