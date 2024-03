Debutta oggi nelle sale The Screen di Milazzo e Messina “Dumilapassi”, film della casa di produzione filippese Ventitreesimastrada

C’è attesa e trepidazione per il debutto di oggi nelle sale cinematografiche del circuito “The Screen” di Milazzo e Messina di “Dumilapassi”, il nuovo film realizzato dalla casa di produzione indipendente Ventitreesimastrada, fondata a San Filippo del Mela.

Da oggi e fino al 13 marzo la proiezione della pellicola, per la prima volta fruibile dal grande pubblico, è in programma per il primo o ultimo spettacolo del giorno.

Successivamente il film sarà distribuito nelle più importanti sale cinematografiche siciliane.

Il film, ambientato nel 1944, racconta la storia di 10 soldati italiani che si ribellano al regime di Salò e tentano la fuga. Soltanto 5 di loro riusciranno, però, nell’impresa. Il ritorno a casa sarà tutt’altro che semplice: i 5 protagonisti dovranno affrontare numerose sfide ed intraprendere un lungo e complicato viaggio a piedi alla volta della Sicilia, dove nel frattempo il nipote di un signorotto locale proverà ad insidiare la promessa sposa di uno dei soldati partiti per la guerra, creando non poco scompiglio.

Una storia avvincente e drammatica, di tipo storico, imperniata sul senso e sul concetto di sicilianità. Un progetto che mira a “portare il cinema nella nostra Sicilia, così come nelle intenzioni della casa di produzione. Dalle location, tra i Nebrodi e la Valle dell’Alcantara, alla trama, dagli attori, al dialetto parlato, tutto riporta alla Sicilia, che è la vera protagonista di questo road movie. (qui i dettagli)