“Dumilapassi”, arriva al cinema il film girato a San Filippo del Mela. Nelle sale The Screen dal 7 al 13 marzo

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Tutto pronto per l’uscita al cinema di “Dumilapassi”, il nuovo film realizzato dalla casa di produzione indipendente Ventitreesimastrada, fondata a San Filippo del Mela.

La prima del film è in programma il 7 marzo, primo e ultimo spettacolo in programmazione, nei cinema del circuito “The Screen” di Milazzo e Messina. Resterà in queste sale fino al 13 marzo, per essere poi distribuito nelle più importanti sale cinematografiche siciliane.

La particolarità del film è la sicilianità. Dalle location, alla trama, dagli attori, al dialetto parlato, tutto riporta alla Sicilia, che è la vera e propria protagonista di questo road movie.

Il film, ambientato nel 1944, racconta la storia di 10 soldati italiani che si ribellano al regime di Salò e tentano la fuga. Soltanto 5 di loro riusciranno nell’impresa. Il ritorno a casa, però, sarà tutt’altro che semplice. Dovranno affrontare numerose sfide ed intraprendere un lungo e complicato viaggio a piedi alla volta della Sicilia, dove nel frattempo il nipote di un signorotto locale proverà ad insidiare la promessa sposa di uno dei soldati partiti per la guerra, creando non poco scompiglio.

“Dumilapassi” è un film che racconta la follia della guerra, ma anche la forza dell’amore e della passione. La morte e la vita che si fondono insieme, fine e nuovo inizio, simbolo di ripartenza. Nonostante sia ambientato nel passato, le tematiche risultano attualissime. L’odio e la fratellanza, il tradimento e la fedeltà. Battersi per un’ideologia, che potrebbe rivelarsi fatale. Questi “Dumilapassi” rappresentano l’emblema della speranza: tornare a casa sani e salvi, lontano dal male.

“Questa prima è un punto di snodo ma non di arrivo, importante per me e per Ventiotreesimastrada. Arrivare al cinema è una cosa che aspettavamo da tempo. Non ci fermeremo qui, anche se il mondo del cinema non aiuta le piccole produzioni, che vengono penalizzate a favore delle grandi, con nomi importanti e incassi certi – dichiara emozionato il regista Federico Maio – Speriamo di interessare il pubblico e invertire questa tendenza, non solo per il futuro lavorativo ed artistico noi addetti ai lavori, ma anche per il pubblico a cui occorre dare un’offerta più genuina e meno commerciale.

Una troupe composta principalmente da Under 35, che hanno creduto nel progetto. Un lavoro durato anni, dalla scrittura alla messa in scena, mandato avanti con coraggio e dedizione

Il film è prodotto, scritto e realizzato da Ventitreesimastrada srl, giovane realtà di produzione cinematografica siciliana indipendente fondata nel 2013 da Federico Maio e Carmelo Cambria, che vanta, tra i suoi lavori, la realizzazione del film “Malamuri”, che ha ricevuto premi e onorificenze in Italia e nel mondo.

“E’ stato un lungo lavoro, con tanta preparazione. Le riprese sono durate 52 giorni, distribuiti in un anno, e le abbiamo realizzate con una troupe di 12 persone, che al momento dei lavori erano quasi tutte under30. Una sfida per un numero così esiguo di addetti ai lavori, tenuto conto che si tratta di una narrazione storica e quindi particolarmente impegnativa. – ha detto Carmelo Cambria, produttore esecutivo della pellicola – Per me è stata un’esperienza significativa, dalla doppia valenza, visto che oltre a curare l’aspetto organizzativo, mi sono anche cimentato nel ruolo di Giovanni, uno dei 5 protagonisti, per la prima volta nella mia carriera in un ruolo così importante. La nostra casa di produzione è nata dalla passione che io e Federico Maio abbiamo per il cinema e che è diventata, pian piano, il nostro lavoro. Il nostro primo lungometraggio è stato “Malamuri”, ma “Dumilapassi” è un lavoro più complesso e completo, voluto per portare il cinema nella nostra Sicilia, che per le sue location si è prestata benissimo a questo progetto e ci auguriamo a tanti altri in futuro. Attendiamo la prima con soddisfazione, sperando nel gradimento del pubblico.”

Il film è stato girato in diverse location siciliane, tra i Nebrodi e la Valle dell’Alcantara. Spettacolari paesaggi e scorci di comuni come Montalbano Elicona, San Filippo del Mela, Enna, Castiglione di Sicilia, Gualtieri Sicaminò, Barcellona Pozzo di Gotto, Santa Lucia del Mela, Milazzo e Tripi, sono solo alcuni dei comuni in cui sono state girate le scene principali.

Gli interni sono stati curati interamente dalla casa di produzione e molti di essi sono stati realizzati ex novo. Un lavoro lungo alcuni anni, ma che ha consentito un’accurata ricostruzione scenica.

Nel cast, tra gli altri, Jagoda Lewandowska, attrice in “Vita da Carlo”; Ruben La Malfa, che ha recitato nella fiction Mediaset “Viola come il Mare”, in “El Taipan” (Netflix) e in numerosi spot pubblicitari; Roberto Colombo, noto attore di musical italiani; Gianluca Busani, influencer sui Social Network. Numerosi, inoltre, gli attori locali coinvolti, molti dei quali membri dell’associazione teatrale “Le nuove immagini”. Oltre 150 i figuranti che hanno preso parte al film.

Appuntamento dunque nei “The Screen Cinemas” di Milazzo e Messina il 7 marzo 2024.

QUI il trailer ufficiale.