Infodrive Capo d’Orlando sconfitta a Salerno per 75-61

La Infodrive Capo d’Orlando esce sconfitta dal parquet di Salerno per 75-61.

Terzo quarto decisivo con i padroni di casa che hanno piazzato un allungo risultato poi fatale per i biancoazzurri, che nel quarto periodo hanno tentato di rientrare in partita, arrivando anche a -6, prima del nuovo break del locali.

Non bastano a coach Bolignano i 22 punti di Jasaitis, né le doppie cifre di Favali, 15, e Palermo con 11.

Pronto riscatto già da domenica prossima in casa contro Monopoli, per ripartire e cercare di arrivare nei primi due posti in classifica.