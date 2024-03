Fabrizio Bentivoglio ospite d’onore al Milazzo Film Festival, l’intervista – VIDEO

Al Milazzo Film Festival si accendono i riflettori sui grandi nomi del teatro e cinema italiano.

Il grande attore Fabrizio Bentivoglio ha presentato il film “Lascia Perdere Johnny”, ambientato nella Caserta degli anni ’70. E’ la storia di un giovane musicista che si affida ad un maestro d’orchestra, nonché bidello, e in attesa di un contratto di lavoro si esibisce solo in località di mare, perché secondo il maestro è li che suonano i grandi musicisti. La costanza lo premia e finalmente arriva il momento tanto atteso di suonare in un’orchestra di 30 elementi.

Dopo la proiezione del film Fabrizio Bentivoglio si è esibito nel monologo “Piccolo almanacco dell’attore”: quella professione che gli da gli stimoli giusti e lo fa sentire sempre giovane.