San Filippo del Mela: Presentato il libro di poesie “Petali nella pozzanghera”

È stato presentato, nella biblioteca comunale di San Filippo del Mela, il libro di poesia “Petali nella pozzanghera” della dott.ssa Donatella Manna.

Un viaggio intimo che tocca varie fasi della sua vita, con attente riflessioni sugli avvenimenti, anche dolorosi e decisivi che hanno segnato la crescita personale e poetica.

Quarantatre poesie, divise in sei capitoli, che trascinano il lettore alla conoscenza della poetessa stessa.

All’evento erano presenti il Sindaco Gianni Pino e l’assessore Teresa Artale che oltre a fare i complimenti per l’iniziativa hanno esposto i programmi culturali della città filippese e annunciato l’imminente apertura dell’auditorium di Olivarella che servirà principalmente per organizzare eventi culturali.

I quadri delle pittrici Elisa La Rosa, Angela Impalà e Anna La Rosa, quest’ultima ha disegnato la copertina del libro che rappresentavano tanti fiori con i propri petali, hanno fatto da scenografia alla manifestazione.

Intenso il momento delle letture di cinque poesie del libro, curato dall’associazione teatrale “Le nuove immagini”. Matteo Napoli ha declamato “Vuoto” e “Niente”, Lillina Ammendolia “Passi di legalità “, Graziella Salvatore “Terra amara”, Angela Iarrera “Anomalia” e Matteo Di Bella “Ricordati di Padre Puglisi”.

Soddisfatta la poetessa che in questi ultimi mesi sta contribuendo alla crescita del salotto letterario organizzato nella biblioteca comunale di San Filippo del Mela, salotto frequentato da tanti poeti, scrittori, musicisti, attori e semplici amanti della cultura del territorio, un evento organizzato da Anna La Rosa e coordinato dalla responsabile della biblioteca Anna Celi.

Il libro “Petali nella pozzanghera” è edito dalla “Libreria editrice Urso” che sta scommettendo sul talento luciese di Donatella Manna, la prefazione è stata scritta da Valentina Di Salvo.