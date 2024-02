Sant’Agata Militello, V° edizione del “Certamen Nebrodeum”. Oggi la prova scritta nell’aula magna del Liceo “Sciascia-Fermi”

Si sono confrontati con la traduzione dal latino di un passo di Seneca i 31 studenti provenienti da diverse scuole di Sicilia e Calabria, che hanno partecipato alla prova scritta in presenza della V edizione V edizione del Certamen Nebrodeum.

Questa mattina, alle 8,30 sono stati accolti dalla commissione esaminatrice, guidata dal professore Marco Onorato, ordinario di Letteratura Latina dell’Università di Messina nell’aula magna del Liceo Sciascia Fermi di S. Agata di Militello, per la prova in presenza della sezione classica della concorso, fiore all’occhiello tra i progetti del Liceo cittadino, annoverato a buon diritto tra le scuole d’eccellenza a livello regionale.

Il concorso, curato dalla professoressa Patrizia Baldanza, voluto per valorizzare le eccellenze liceali e dedicato a Vincenzo Consolo, oltre ai premi in denaro, possibili anche grazie al concreto contributo di sponsor privati, rispetto ad altri Certamina della stessa categoria organizzati in altre scuole dell’Isola – soltanto 7 – prevede una particolarità unica nel suo genere, la sezione moderna. Ecco le interviste rilasciate ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento.