San Filippo del Mela: Ritorna il concorso di poesia “Sussurrate alla carta”, le iscrizioni scadono il 30 aprile 2024

Ritorna anche quest’anno il concorso di poesia “Suussurrate alla carta” ideato e organizzato dall’ARF Spettacoli con il patrocinio del Comune di San Filippo del Mela.

Tre le sezioni in concorso: Una dedicata ai giovani in lingua italiana e dialettale, una in lingua dialettale e una in lingua italiana.

Saranno premiate le prime tre classificate di ogni sezione e in più la giuria assegnerà varie menzioni speciali.

Le iscrizioni sono aperte e le poesie bisogna presentarle entro il 30 aprile 2024.

Per qualsiasi tipo d’informazione la segreteria è sempre disponibile al 339 8254709 anche per richiedere il regolamento ufficiale.

L’organizzazione ha l’obbiettivo di superare il numero di 55 poesie in concorso del 2023, ma soprattutto di trascorrere un momento di alto valore culturale grazie ai prestigiosi ospiti che parteciperanno.

Non mancheranno gli angoli dedicati a mostre di pittura di artisti siciliani.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 18 maggio 2024 nel salone della biblioteca comunale di San Filippo del Mela.