Messina: i controlli della Polizia Stradale nel cuore della città

Contrastare gli incidenti stradali. Questo l’obiettivo della Polizia Stradale di Messina, che, nel fine settimana appena trascorso, ha effettuato numerosi controlli nel cuore di Messina, con l’ausilio del personale medico ed infermieristico dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato.

Il bilancio è di 22 veicoli e 35 persone controllate. Quattro i conducenti fermati mentre erano alla guida sotto l’influenza di alcol, cinque le infrazioni varie al codice della strada contestate. Complessivamente sono state ritirate quattro patenti e, per i conducenti con tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, oltre al ritiro della patente, sono scattate le denunce alla Procura della Repubblica di Messina per guida in stato di ebbrezza.

Il risultato evidenzia che, per questa tipologia di infrazioni, la fascia oraria più a rischio continua ad essere quella notturna, dalle ore 22 alle ore 6 e che, la maggior incidenza della guida in stato di ebbrezza riguarda gli uomini.

Il dirigente della Polizia Stradale di Messina Antonio Capodicasa ha comunicato che questi servizi saranno messi in atto anche nei prossimi fine settimana, in quanto il contrasto alla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti costituisce un aspetto molto importante nella duplice direzione della prevenzione della salute psicofisica dei conducenti e, dall’altro, della tutela connessa alla circolazione veicolare.

La Polizia Stradale di Messina sta dunque proseguendo nell’attività di controllo già avviato nel trascorso lungo periodo festivo di inizio maggio, monitorando costantemente autostrade e grandi vie di comunicazione delle provincia di Messina.