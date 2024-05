Brolo: i candidati della lista “Scriviamo il futuro” a sostegno del candidato a sindaco Giuseppe Laccoto

Il sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto ha presentato la lista “Scriviamo il futuro” con i candidati al Consiglio Comunale nelle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi.

Questi i candidati: Manuel Agnello, Amedeo Arasi, Nino Bonina, Domenica Caccetta, Cono Condipodero, Piero Faustino, Tina Fioravanti, Alessandra Gagliardo, Mimmo Magistro, Catia Monastra, Linda Piscioneri e Nuccio Ricciardello. Assessore designato Carmelo Ziino.

Dopo aver ricordato i principali risultati ottenuti durante i cinque anni di mandato, dal risanamento dei conti alle opere di riqualificazione, dalla messa in sicurezza del territorio all’ampliamento del cimitero, al potenziamento dei servizi e, in generale, al miglioramento della qualità della vita della popolazione brolese, il sindaco ha dichiarato che il primo punto del nuovo programma amministrativo comprende proprio la riqualificazione e la valorizzazione del centro storico, aspetto centrale del nuovo piano regolatore generale, per il quale si è vicini alla sua approvazione definitiva.

Tra le priorità del programma elettorale, il sindaco Laccoto ha menzionato la riqualificazione del lungomare e l’inoltro del progetto per ottenere il finanziamento con fondi europei. Per il resto il comune di Brolo ha ottenuto dalla Regione il comodato d’uso gratuito della Torre per 20 anni rinnovabili, un annuncio che il primo cittadino ha comunicato durante la presentazione della lista dei candidati al consiglio comunale.

Per l’esecutivo uscente è un risultato storico che consente alla comunità brolese di riappropriarsi del proprio simbolo. L’acquisizione della Torre al patrimonio della Regione e adesso il comodato d’uso gratuito rappresentano passaggi strategici nella prospettiva di sollecitare investimenti nel centro storico, incoraggiando la realizzazione di strutture ricettive e favorendo quindi la crescita economica e turistica di tutto il paese.