Olivarella: Grande successo della 14^ edizione di Cantando Sanremo. Vincono Viviana Catalfamo e Tindaro Accetta

Viviana Catalfamo e Tindaro Accetta hanno vinto la 14^ edizione di Cantando Sanremo proponendo la canzone Portami via di Fabrizio Moro che arrivò settimo al Festival nel 2017.

La kermesse canora, presentata da Francesco Anania, si è svolta al Teatro dell’Oratorio Giovanni Paolo II; scrigno di cultura, amicizia e inclusione custodito da Padre Stefano Messina.

Madrina dell’evento la bellissima Cecilia Milone di San Filippo del Mela, finalista regionale del concorso Miss Reginetta d’Italia.

Alla gara hanno partecipato 35 cantanti divisi in tre categorie e valutati da una giuria formata dalle speaker radiofoniche di Radio Amore Carmen Villalba e Carmen De Matteo, dal Presidente dell’Associazione NEM Salvatore Battaglia, dall’organizzatore del Milazzo Film Festival Marco Vitale, dalla cantante del gruppo musicale Atmosfera Blu Gabriella Bisignano, dal Presidente dell’Associazione Culturale Teseo di Milazzo Attilio Andriolo e dal cultore delle tradizioni siciliane Giuseppe Imbesi che sta realizzando un interessante museo a Cattafi, ridente frazione di San Filippo del Mela.

Il palco curato nei minimi particolari con le scenografie realizzate da Emanuele Romano, Giovanni Torre e Nino Bisignano, abbellito dai fiori di Dianthus Milazzo e dalle luci di Domenico Russo ha accolto le ugole partecipanti che con le canzoni del Festival di Sanremo, dal 1951 ad oggi, hanno trasportato il pubblico in un meraviglioso viaggio musicale.

Straordinari i premi realizzati con cura e professionalità da “Artemy Caltagirone”, negozio di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha creato dei piatti in ceramica siciliana di pura bellezza e di alta qualità.

Il podio della categoria Big si è completato con secondo posto di Francesco Pirri con la canzone Capovaloro proposta quest’anno a Sanremo dal trio “Il volo” e al terzo posto Samuela Giorgianni con la canzone di Anna oxa “Quando nasce un amore”.

I premi speciali sono stati assegnati: Premio Critica Giornalistica a Miriam Torre, Premio Fair Play a Vincenzo Crinò, Premio speciale NEM per l’interpretazione ad Annalisa Siracusa, mentre premi Oratorio Giovanni Paolo II di Olivarella a Floriana Mazzagatti e Guglielmo Cuciti.

Tra i giovani affermazione di Ambra Ilacqua, davanti a Gloria Di Mario e Greta Siragusano.il Premio Oratorio Giovanni Paolo II di Olivarella è stato assegnato alla coppia Antonio Giuffrè e Giovanni Sturniolo. La categoria Baby ha visto la vittoria di Gioele Costa, seconda Rita Aloi e terza Martina Triolo.

Meravigliose le esibizioni della cantante Gabriella Bisignano e delle ballerine della scuola Stars Dance Academy di Merì diretta da Giusi Cicciari.

Un festival che cresce e si rinnova e gli organizzatori pensano già all’edizione del 2025 per promuovere tanti altri giovani e bravi talenti.