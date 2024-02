Policlinico di Messina – Consegnati i 16 posti letto di Terapia Intensiva del Padiglione C

Oggi raggiunto un primo step nel programma di consolidamento dell’area dell’emergenza urgenza dell’AOU “G. Martino” di Messina. Consegnata oggi in via ufficiale la nuova area di Terapia Intensiva dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, dotata di 16 posti letto, presente al padiglione C. Si tratta di un reparto di nuova attivazione, già previsto nel programma di interventi dell’ex Soggetto Attuatore e inserito nel potenziamento della rete ospedaliera siciliana.

“Una consegna molto attesa – sottolinea il nuovo manager dell’AOU Dott. Giorgio Giulio Santonocito – che ci permette di cominciare ad avviare un programma progressivo di riaperture, definendo meglio il percorso del paziente che necessita di cure intensive”.

“Il potenziamento di tutta l’area dell’emergenza urgenza, con in primis il completamento del Pronto Soccorso Generale – ribadisce la Rettrice Prof.ssa Giovanna Spatari – rappresenta di certo una priorità a cui stiamo ponendo molta attenzione. La consegna dei posti letto di terapia intensiva costituisce di certo un’opportunità per pianificare meglio tutte le attività da portare avanti su questo fronte”.