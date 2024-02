Torrenova, si è chiuso il Carnevale con l’ultima sfilata. Ora si pensa ad Amunì Festival

Carri e maschere in strada ieri a Torrenova, per salutare, tra musica e divertimento l’edizione 2024 del carnevale. Carristi e amministrazione comunale si sono dati appuntamento nei locali sottostanti piazza Autonomia alle 15, per dare il via all’allegro e colorato corteo che ha animato le vie cittadine con musica, balli e scherzi. Una festa a cui i torrenovesi hanno partecipato numerosi, nonostante il giorno feriale, dando vita ad un bel pomeriggio di divertimento. Ora si pensa a programmare l’edizione 2024 di Amunì Festival.