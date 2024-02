“Il Paladino in maschera”, il carnevale per i bambini organizzato dalla Pro Loco di Capo d’Orlando

Una serata di balli, divertimento e musica per i bambini di Capo d’Orlando. La Pro Loco Orlandina ha organizzato “Il Paladino in maschera”, per celebrare l’ultima giornata di Carnevale.

Al Teatro allo Scalo hanno partecipato tantissimi bambini (di età compresa tre i 3 e i 10 anni), che hanno vissuto un pomeriggio di puro divertimento, con canti, balli e anche molti dolci offerti dalla Pro Loco.

Al termine della serata le premiazioni.

Tra le maschere scelte dalle bambine

1° ) Contadina – Vittoria Raccuia

2°) Ape Maia – Anna Raimondo

3°) Poliziotta – Iole Calà

Fra le maschere scelte dai bambini

1°) Poliziotto – Gabriele Giuffrè

2°) Pirata – Matteo Micale

3°) Cowboy – Matteo Manera

Appuntamento al prossimo anno!