Ficarra: la tangenziale, dai sogni al progetto e alla realtà

E’ un intervento atteso dal 1990, quello della tangenziale, che una volta ultimato, permetterà anche di pedonalizzare il centro storico di Ficarra, con prospettive di sviluppo per tutto il territorio. Ma può essere anche una via di fuga.

Oggi è possibile che questo diventi realtà, perchè c’è il decreto di approvazione in viarante al prg e soprattutto c’è il progetto, con tutti i pareri e la valutazioni di sorta, per cui si può chiedere il finanziamento alla Regione. L’importo è considerevole 7.300.000,00 euro, ma ci sono programmi che possono assicurare le risorse e dunque trasformare in realtà un sogno iniziato 34 anni fa.