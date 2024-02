Brolo, grande successo di pubblico e divertimento per la sfilata di martedì grasso. Ultimo appuntamento del Carnevale domenica 18 febbraio

Un fiume di gente si è riversata ieri lungo la S.S. 113 a Brolo dove è andata in scena la sfilata di carri e maschere, come da programma del Gran Carnevale Brolese. Una vera e propria esplosione di allegria e divertimento, per celebrare martedì grasso, per un evento tradizionale che vede crescere di anno in anno consensi e presenze, e che ha visto il coinvolgimento attivo di tanti gruppi, al seguito dei carri allegorici e non, che hanno animato con musica, luci e balli coreografici il centro cittadino.

Soddisfatta l’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Laccoto.