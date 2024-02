Capo d’Orlando – Rimorchio lasciato in strada in c.da Malvicino: un pericolo per le auto

Non è la prima volta che accade. Un rimorchio di un camion è stato lasciato “parcheggiato” in strada, a Capo d’Orlando, in contrada Malvicino, poco prima della zona industriale e della via dei Limoni.

I pericoli sono molteplici: non essendo la zona molto illuminata, c’è il rischio concreto di incidenti o comunque di creare disagi agli automobilisti. Questa è l’ennesima segnalazione che è giunta alla nostra redazione, si spera che si possano prendere provvedimenti per evitare situazioni spiacevoli.