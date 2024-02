Acquedolci, ritorno col botto per il Carnevale con la presenza dei carri. Grande successo per sfilata di domenica

Tripudio di luci, musica, balli e boom di presenze. Ritorno col botto, dopo tre anni di stop, per il Carnevale Acquedolcese con la presenza dei carri. Nessun passo indietro per amministrazione comunale e associazioni organizzatrici, nonostante le previsioni meteo. La prima delle tre sfilate in programma per l’edizione numero 55 del terzo carnevale più rinomato di Sicilia, si è regolarmente svolta ieri, domenica 11 febbraio, sfidando l’incognita pioggia. Per le vie cittadine si è riversato un fiume coloratissimo di arte di cartapesta, allegria e leggerezza, con i tradizionali carri allegorici e i fantasiosi gruppi mascherati.

Le immagini e le interviste.