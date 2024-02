Il meteo fa i capricci: confermato il Carnevale, ma pronto il piano B. Domenica con pioggia, migliora martedì

Meteo ballerino e capriccioso in questo weekend, con vento forte nella giornata di ieri e pioggia in vista per oggi, domenica 11 febbraio, che tiene col fiato sospeso carristi, organizzatori e amanti del carnevale.

Già nella giornata di ieri, a causa del forte scirocco, era stata prima sospesa e poi, invece, riconfermata la sfilata dei carri a San Fratello; a Torrenova, invece, si é deciso di annullare. A Piraino la sfilata in programma per ieri é stata rinviata a sabato 17 febbraio e a Patti annullata la sfilata del Carnevalino per i bambini, che si sono ritrovati direttamente nella sala comunale.

Al momento tutte le manifestazioni carnascialesche organizzate da tempo per oggi sono confermate, ma con gli occhi puntati sulle previsioni già da questa mattina, per monitorare la situazione e tenere pronto il piano B, in caso di pioggia, con alternative al chiuso o un rinvio, che saranno eventualmente comunicate tempestivamente da organizzatori e/o amministratori comunali, anche via social.

Nella serata di ieri la Protezione Civile Regionale ha diramanto un avviso per il rischio meteo idrogeologico ed idraulico con livello “giallo” (attenzione) per tutta la Sicilia centro-occidentale e la costa tirrenica. Nulla di allarmante, se non per il fatto che si potrebbero avere rovesci o temporali che potrebbero guastare la festa.

Andiamo, quindi, a vedere cosa prevedono gli esperti di 3B Meteo per la giornata di oggi, caratterizzata dalla presenza di un’area di bassa pressione sull’Isola, che determina tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Sul litorale tirrenico e sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Venti moderati occidentali e temperature in calo. Mari: Basso Tirreno da quasi calmo a agitato; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

I fenomeni andranno ad attenuarsi gradatamente a partire da lunedì 12, grazie all’arrivo dell’alta pressione e martedi 13 febbraio la circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si aallontanerà favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di timide schiarite.

In particolare per l’ultimo giorno di carnevale sul litorale tirrenico sono previste nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; su litorale ionico e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Venti moderati settentrionali con temperature stabili. Mari: Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.