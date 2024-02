Sant’Agata Militello – La stilista Chiara Masetta porta in scena i suoi abiti a Sanremo

Dev’essere stato un momento davvero emozionante per Chiara, quando un suo abito ha calcato le passerelle di Sanremo 2024, la più importante kermesse italiana del mondo dello spettacolo.

Un momento che si è venuto a sublimare grazie alla sua creatività e alla volontà di dar vita a un brand unico e speciale.

Chiara Masetta, 33 anni, stilista di Sant’Agata di Militello, ha portato in scena le sue meravigliose creazioni all’ultimo festival della canzone italiana. Un onore e un onere: “il progetto è nato grazie ad una collaborazione – dice ai nostri microfoni Chiara – con un’agenzia di Palermo, la Fashion Models Group. In realtà ci eravamo messi in contatto per un’altra manifestazione, ma dopo aver visto i miei abiti hanno deciso di propormi di partecipare al Festival di Sanremo e ovviamente ho accettato.

Gli abiti che ho portato a Sanremo sono 11: li ho realizzati appositamente per le modelle dell’agenzia che hanno partecipato agli eventi principali della kermesse. Sono davvero molto contenta di questo traguardo, ma spero che sia solo l’inizio.

Per una stilista – prosegue Chiara – partecipare alla “Settimana della Moda di Milano” sarebbe un vero e proprio punto d’arrivo, ma già grazie a questa opportunità ho iniziato a collaborare con diverse infuencer e quindi spero di far vedere i miei abiti in tanti altri eventi importanti. Sto già lavorando alla nuova collezione!”

Non ci resta che fare i complimenti a Chiara e augurarle un futuro radioso nel campo della moda.

(Si ringrazia Giuseppe Blanca per la collaborazione)