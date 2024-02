A20, ancora un incidente stradale causato da un cinghiale tra Castelbuono e Tusa. Brutto spavento per 4 turisti

Ancora un incidente stradale causato da cinghiali a spasso sulla A20, l’ennesimo segnalato alla nostra redazione. Una pessima cartolina per la Sicilia nonché un brutto spavento per una famiglia romagnola che ieri era sbarcata a Palermo per fare una vacanza sull’Isola e che è rimasta, invece, coinvolta in un incidente stradale sulla A20, tra gli svincoli di Castelbuono e Tusa. A raccontare l’accaduto ad AMNotizie proprio lo sfortunato automobilista, che viaggiava, insieme alla moglie e ai due figli di 8 e 2 anni, in direzione Messina per raggiungere Patti con una vettura presa a noleggio nel capoluogo, quando improvvisamente un cinghiale ha attraversato la strada.

Il conducente del mezzo, che per fortuna pare non viaggiasse a velocità sostenuta, nulla ha potuto per evitare l’impatto contro l’animale, colpendolo in pieno, riuscendo però a non perdere il controllo del mezzo e ad evitare il peggio. Illesi tutti gli occupanti dell’auto; per loro solo un grande spavento e tanti disagi. Sul posto è intervenuta la Polstrada di Buonfornello e il mezzo di soccorso stradale per la rimozione della vettura, che ha riportato notevoli danni. I quattro sfortunati turisti sono stati quindi accompagnati al casello di Tusa, da dove hanno poi raggiunto Patti con altri mezzi, solo a notte fonda.

A quanto appreso, però, ieri sera anche un altro automobilista, sempre sullo stesso tratto autostradale, sarebbe rimasto coinvolto in un altro sinistro a causa di un cinghiale, dovendo fare ricorso al soccorso stradale.