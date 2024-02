Patti: anche le parrocchie si sono mobilitate per il “Gran Carnevale Pattese”

Anche le parrocchie di Patti si sono organizzate per dare il proprio…contributo al Carnevale Pattese, giunto alla sua sessantesima edizione. Il salone parrocchiale del “Sacro Cuore” si è così “trasformato” in un laboratorio creativo per realizzare quanto necessario per il Carnevalino dei Bambini, in programma sabato 10 febbraio.

Rappresentanti delle comunità parrocchiali cittadine si sono ritrovati, in un clima di collaborazione e di condivisione di idee ed esperienze, per “dare sfogo” alla propria creatività, al fine di preparare un segno distintivo per lo “staff” e quant’altro necessario di colorato e fantasioso.

Davvero una bella esperienza di scambio e di “lavoro comune”, visto che quest’anno le parrocchie sono state coinvolte dall’amministrazione comunale per il Carnevalino.

L’appuntamento sarà sabato 10 febbraio alle ore 15.00 nel parcheggio di via De Gasperi, da dove, in corteo, si raggiungerà la sede comunale di Piazza Sciacca; qui ci saranno balli,

coreografie, canti e la condivisione della merenda.

Un modo diverso di “fare catechismo”, all’insegna del sano divertimento!