Istituto Jaci di Messina – Il diploma in quattro anni in Amministrazione, Finanza e Marketing ed i nuovi corsi di studi

Istituto Jaci di Messina: Il diploma in quattro anni nel corso di studi di Amministrazione, Finanza e Marketing ed i nuovi corsi di studi. Iniziare prima gli studi all’Università, oppure poter cogliere in anticipo eventuali occasioni provenienti dal mondo del lavoro.

Sono queste le interessanti opportunità che offre ai giovani il Diploma in quattro anni del Corso di Studi di Amministrazione, Finanza e Marketing che è possibile conseguire all’Istituto d’Istruzione Superiore Antonio Maria Jaci di Messina.

Le iscrizioni per accedere a questo speciale indirizzo avviato nel 2023 saranno aperte fino a sabato 10 febbraio.

L’innovativo corso di studi, autorizzato dal Miur, permette di conseguire un diploma d’istruzione superiore valido a tutti gli effetti di legge senza dover sostenere dopo nessun esame integrativo.

In questi mesi sono stati numerosi i giovani della città e della provincia di Messina che hanno scelto di iscriversi al corso di studi in quattro anni di Amministrazione Finanza e Marketing dello Jaci. In proposito soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica la dottoressa Maria Rosaria Sgrò.

“Il nostro Istituto – ha dichiarato – è una delle circa 1000 scuole italiane ad essere stata selezionata dal Miur per attivare i programmi di sperimentazione che consentono ai giovani di potersi diplomare in quattro anni. La scelta del quadriennale –ha aggiunto la dirigente– è un po’ una sfida. Ci si diploma prima perché il programma è concentrato in quattro anni anziché in cinque, dunque l’impegno dello studente deve essere maggiore. Tuttavia il corso è ricco di materie stimolanti, molto attuali e particolarmente vicine anche al mondo del lavoro che oggi richiede professionalità sempre più formate e preparate, pertanto anche per gli stessi giovani il percorso di studi si rivela molto interessante.”

Maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione al Corso di Studi di Amministrazione e Marketing potranno essere richieste alla segreteria dell’Istituto A.M.Jaci, allo 090.9488006 oppure alla mail meis03700v@istruzione.it

Ma non è questa l’unica novità dell’I.I.S.A.M.Jaci. Sono aperte anche le iscrizioni per frequentare il nuovo corso serale ad Indirizzo Ottico già presente nella scuola negli orari diurni e unico in città e nella provincia di Messina.

L’Istituto dispone di attrezzati laboratori ottici e di docenti qualificati che consentiranno ai giovani che sceglieranno questo indirizzo di poter conseguire un diploma d’Istruzione Superiore che consentirà loro di specializzarsi in un settore tecnico dalle straordinarie opportunità lavorative e di potersi avvicinare anche alle professioni sanitarie ad esse collegate.

Ed a proposito di queste ultime, all’IIS A.M.Jaci è possibile anche conseguire anche il diploma di odontotecnico e di formarsi nei richiestissimi servizi per la sanità e l’assistenza sociale.

L’indirizzo odontotecnico è l’unico presente nella città di Messina ed accoglie anche tanti giovani fuori sede (in provincia oltre allo Jaci, si trova solo a Capo d’Orlando)

Un’offerta formativa quella dell’Istituto d’Istruzione Superiore A.M.JACI sempre più completa e soprattutto molto vicina alle nuove esigenze del mondo del lavoro e dei corsi di studi universitari; indirizzi innovativi che consentono allo studente, ultimate le medie inferiori, di poter scegliere allo Jaci un corso di studi sempre ideale per la cultura di ogni persona, ma altamente formativo ed all’avanguardia in numerosi e richiestissimi ambiti professionali.