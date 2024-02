Acquedolci, insediato il nuovo comandante della stazione dei carabinieri: è il maresciallo capo Pietro Campagna

Ha preso servizio ad Acquedolci questa mattina il nuovo comandante della stazione dei carabinieri. Si tratta del maresciallo capo Pietro Campagna, che arriva dalla vicina compagnia di Sant’Agata di Militello.

Campagna, 52 anni, di origine barese, sposato e con due figli, si è arruolato nell’Arma a 18 anni ed è arrivato in Sicilia nel lontano 1991, con il grado di carabiniere semplice. Dopo essere stato per un breve periodo alla compagnia di Mistretta, è stato assegnato alla sezione operativa della compagnia di Sant’Agata di Militello e nel 2000 all’aliquota radiomobile della compagnia di Mistretta, dove è rimasto per 13 anni, ricoprendo vari incarichi e maturando una significativa conoscenza del territorio.

Impegno e determinazione personali lo hanno condotto nel 2013, dopo aver ottenuto già nel 2000 il grado di vice brigadiere, ad un nuovo percorso formativo per diventare sottufficiale alla scuola di Firenze. Nel contempo il sottufficiale è stato trasferito alla stazione carabinieri di Sant’Agata di Militello, dove, tra le altre mansioni, si è occupato anche del delicato settore dei casi relativi al c.d. “codice rosso”, ottenendo significativi risultati, nonché di reggere temporaneamente la stazione in attesa della nomina di un nuovo comandante tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022.

Dopo 11 anni a Sant’Agata, l’Arma dei Carabinieri gli ha affidato il nuovo incarico al comando della stazione acquedolcese, che ricade nella competenza territoriale della compagnia di Santo Stefano di Camastra, attualmente guidata dal capitano Adolfo Donatiello.