Santo Stefano Camastra, presentato il cartellone del Carnevale 2024. Otto giornate di divertimento

Otto giorni di eventi, divertimento e allegria, in nome di una tradizione ormai consolidata che vede il Carnevale al centro della movida a Santo Stefano di Camastra. Lavoro sinergico per organizzare i tanti eventi no stop, dal 3 al 17 febbraio, tra amministrazione comunale, che ha patrocinato la manifestazione, l’associazione Visit Santo Stefano e sponsor privati.

Quattro le sfilate che animeranno le strade cittadine, con carri e soprattutto maschere e gruppi mascherati. Si parte l’8, con i gruppi delle scuole e poi il 10, l’11 e il 12 febbraio. Oltre ai festosi cortei, ben otto serate danzanti, con feste in maschera a tema che si svolgeranno all’interno di una tensostruttura allestita in Piazza Liborio Gerbino, grazie anche alla collaborazione del comune di Nicosia, che affiancheranno le tradizionali serate danzanti al Circolo e alla Società Operaia.

Si balla fino all’alba già sabato 3 febbraio, con “Notte da leoni”; l’8 sarà la volta dei “Cantanti” e il 9 di “Film e serie tv”; il 10 febbraio serata “Ciao Darwin trash v/s Fighetti”, l’11 febbraio “Sorprendici” il 12”Grease ’70 ’80” e il 13 febbraio ancora “Sorprendici di nuovo” e infine il 17 febbraio si chiude con “Oktoberfest Bavarese”.