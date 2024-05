Elezioni Europee – Tutti i candidati nel messinese, tra conferme e sorprese

Manca poco più di un mese alle Elezioni Europee: ieri sera si è chiusa la presentazione delle liste dei vari partiti. Ecco i candidati messinesi che puntano ad una poltrona a Bruxelles, tra conferme e sorprese in extremis.

Tra i nomi noti il PD schiera l’avvocato Maria Flavia Timbro, già deputata alla camera, mentre il Movimento 5 Stelle risponde con l’ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci. Tra le sorprese possiamo annoverare il Presidente del Gal Nebrodi Plus Ciccino Calanna, candidato con Matteo Renzi in Stati Uniti d’Europa.

L’ex deputato Europeo Sonia Alfano, figlia del giornalista Beppe assassinato dalla mafia barcellonese nel 1993, è in lista con Azione di Carlo Calenda. Il docente universitario ed ex assessore di Messina Nino Mantineo per Pace Terra Dignità con capolista Michele Santoro.

Il leader di Sud chiama Nord e attuale sindaco di Taormina, Cateno De Luca, è il capolista nella circoscrizione Isole di “Libertà”. Dietro De Luca la portavoce nazionale del movimento ed ex parlamentare Laura Castelli.

Per il centrodestra il candidato della Lega è Nino Germanà, senatore che senza tregua porta avanti il Ponte sullo Stretto; nella stessa lista c’è anche il medico geriatra in servizio all’ospedale di Sant’Agata Militello Francesca Reitano. L’assessore regionale al Turismo Elvira Amata è in lista in Fratelli d’Italia, con capolista il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e che vede dentro pure l’ex assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza. In Forza Italia spazio a Bernardette Grasso, già assessore regionale anche lei e sindaco di Capri Leone.

A queste dovrebbe aggiungersi Rimane la candidatura di Massimo Romagnoli con Alternativa Popolare, di Stefano Bandecchi. Le liste del partito al momento sono state ricusate dalla Corte d’Appello di Roma, tranne quella della circoscrizione sud. Alternativa Popolare ha già presentato ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d’Appello di Roma. E ancora non si conoscono le decisioni delle Corti d’Appello di Milano, Venezia e Palermo.

Si vota l’8 e il 9 giugno. La circoscrizione isole (Sicilia e Sardegna) eleggerà 8 deputati europei.