Venerdì 3 maggio alle 18.30 in Piazza Matteotti a Capo d’Orlando in occasione dell’apertura della campagna elettorale dell’Onorevole Laura Castelli (candidata capolista insieme all’On. Cateno De Luca alle europee in tutta Italia), ci sarà il comizio dei rappresentanti della lista Libertà. Interverranno l’On. Laura Castelli, l’On. Ismaele La Vardera, l’On. Danilo Lo Giudice e l’On. Matteo Sciotto.

“Previsti importanti annunci” assicurano dallo staff della lista Libertà.