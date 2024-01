Catania: ruba vestiti in un negozio e viene fermata da commessa, ma la prende a morsi. 47enne arrestata per rapina

Avrebbe rubato dei vestiti, ma è stata scoperta da una commessa che ha tentato di fermarla. Per tutta risposta la presunta ladra avrebbe reagito, prendendo la commessa per i capelli e poi a morsi. E’ accaduto a Catania, dove i poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno tratto in arresto una 47enne ritenuta responsabile del reato di rapina.

La donna, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, si sarebbe introdotta all’interno di un negozio di una nota catena d’abbigliamento ubicato in via Gabriele D’Annunzio e, dopo aver rimosso all’interno del camerino i dispositivi antitaccheggio da numerosi capi di abbigliamento, per un valore di diverse centinaia di euro, li avrebbe riposti all’interno di un borsone per poi dirigersi verso la cassa con un solo capo in mano.

Una volta effettuato il pagamento, la donna si stava avviando verso l’uscita quando una commessa, che nel frattempo aveva notato all’interno di un camerino i dispositivi antitaccheggio manomessi, immaginando che la donna avesse rubato i capi d’abbigliamento occultandoli all’interno del borsone, ha tentato di bloccarla.

Vistasi scoperta, la 47enne ha reagito aggredendo la commessa, tirandole i capelli e prendendola a morsi, per poi darsi alla fuga in strada. Tuttavia, appena fuori dal negozio, è stata intercettata e bloccata dai poliziotti nel frattempo intervenuti.

Al termine delle attività di rito, la donna è stata arrestata in flagranza per il reato di rapina.